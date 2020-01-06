رئيس وزراء اليابان متمسك بخطة نشر قوات في الشرق الأوسط

2020/01/06 | 21:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات : جدد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي التأكيد على خططه لنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط لضمان سلامة السفن اليابانية في المنطقة، وذلك رغم تصاعد التوتر بعدما قتلت الولايات المتحدة قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني.ودعا آبي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون امس الاثنين الدول المعنية إلى بذل جهود ...

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