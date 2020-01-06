2020/01/06 | 22:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بجيش قال ان جنده يمتدون من البصرة إلى دهوك.وكتب الصدر في تغريدة له بمنصة تويتر: أتهدد شعبا (بالجوع) يا ابن الملاهي ؟ أتهدد شعبأ (بالحصار) يا ابن صالات القمار ؟ أتهدد شعبأ (بالعقوبات) يا ابن النوادي الليلية ؟ أتظن..أن أموال الحجاز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر “يشتم” ترامب على تويتر ويتحدث عن جيش يمتد من البصرة إلى دهوك) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر “يشتم” ترامب على تويتر ويتحدث عن جيش يمتد من البصرة إلى دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).