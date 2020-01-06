2020/01/06 | 22:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت هيئة الحشد الشعبي / معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين، الاثنين، مجلس عزاء على ارواح الشهداء القادة في النجف الاشرف.المجلس اقيم في مقر الهيئة بالمحافظة بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والدينية وشيوخ ووجهاء العشائر ومسؤولي مكاتب الالوية وحملات الدعم اللوجستي، فيما تواصل مجلس العزاء القام من قبل اللواء الثاني بالحشد في النجف بمشاركة جمع غفير.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جموع غفيرة في مجالس العزاء المقامة على أرواح القادة الشهداء بالنجف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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