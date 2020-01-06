تحشيد لتظاهرات لنصرة أمريكا واسقاط المرجعية والحشد

2020/01/06 | 22:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الجيش الإلكتروني للسفارة الامريكية وناشطون عراقيون موالون لاجندات خارجية التحشيد لتظاهرات يوم الجمعة 10 يناير لنصرة أمريكا، ورفض خروج قواتها من العراق، وتدعو لاسقاط المرجعية الدينية والحشد الشعبي.وباشرت […]

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