2020/01/06 | 22:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام أهالي الزعفرانية في بغداد، مجلس عزاء على ارواح القادم الشهداء.جموع غفيرة شاركت بمجلس العزاء الذي اكد الحاضرون خلاله الدور البارز لقادة النصر في دحر الارهاب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أهالي الزعفرانية في بغداد يقيمون مجلس عزاء للقادة الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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