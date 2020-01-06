عبد المهدي يبحث مع ميركل انسحاب القوات الأجنبية من العراق

2020/01/06 | 22:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقية، عادل عبد المهدي، الإثنين، مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، قرار البرلمان العراقي بشأن سحب القوات الأجنبية...

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