بيلوسي تحضر لقرار يحد من صلاحيات ترامب تجاه ايران

2020/01/06 | 22:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت رئيسة مجلس النواب في الولايات المتحدة نانسي بيلوسي، أن الكونغرس سيصوت هذا الأسبوع، على مشروع قرار يهدف إلى الحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران.وأرسلت بيلوسي، امس الأحد، رسالة إلى الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس تعلن فيها أن مجلس النواب سيقدم ويصوت على “قرار خاص بقوى الحرب للحد من الأعمال العسكرية […]

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