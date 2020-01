روحاني يعلق على تغريده ترامب: لا تهدد إيران

2020/01/06 | 22:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةعلق الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين، على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف 52 موقعا في إيران.وغرد روحاني في حسابه الرسمي على موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس"، قائلا "أولئك الذين يشيرون إلى رقم 52 عليهم أن يتذكروا أيضا رقم 290" في إشارة إلى إسقاط سفينة حربية أمريكية لطائرة إيرانية عام 1988 مما أودى بحياة 290 شخصا، مضيفا "إياك أن تهدد الأمة الإيرانية".Those who refer to the number 52 should also remember the number 290. #IR655Never threaten the Iranian nation.— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 6, 2020

