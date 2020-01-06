من جديد.. مباحثات تشكيل الحكومة على الطاولة ولقاء يجمع الحلبوسي بالحكيم

2020/01/06 | 22:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ورئيس تيار الحكمة الوطني المعارض، عمار الحكيم، الإثنين، ملف تشكيل الحكومة المؤقتة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، ان “الحلبوسي، استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم”.وأضاف البيان، ان “اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد والمنطقة، وملف تشكيل كابينة حكومية بما يتوافق مع […]

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