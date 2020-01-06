عبدالمهدي يجري اتصالا هاتفيا بمسعود البارزاني

2020/01/06 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، الاثنين (06 كانون الثاني 2020)، مع امير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، التصعيد في المنطقة ومخاطر الحرب على امنها واستقرارها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغ

بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير القانوني، جمال الأسدي، الاثنين (06 كانون الثاني 2020)، عن شكل والية العقوبات الامريكية المتوقعة على العراق، مبينا ان الولايات المتحدة تستطيع ان تفرض عقوبات احادية على العراق وليس عقوبات دولية.

وقال الاسدي في منشور

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