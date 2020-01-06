هولندا تبدي استعدادها بالعمل على تخفيف التوتر وإبعاد شبح الحرب عن العراق والمنطقة

2020/01/06 | 22:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ابدت الحكومة الهولندية، اليوم الاثنين، استعدادها بالعمل على تخفيف التوتر وإبعاد شبح الحرب عن العراق والمنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلتقه "الغد برس"، ان "رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، تلقى مساء اليوم ، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته ، وجرى التداول في تطورات الأحداث الأمنية الخطيرة في المنطقة ، والعلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين ضد الارهاب".

وبيّن عبد المهدي، بحسب البيان، "قرار مجلس النواب بإنسحاب القوات الأجنبية ، واسبابه وأهمية تنفيذه، مؤكدا حرص العراق الدائم على تعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي وتحقيق المصالح المشتركة ، وسعي الحكومة الثابت لإقامة علاقات تعاون ايجابية".

وابدى رئيس الوزراء الهولندي "رغبة بلاده بإستمرار جهود التعاون المشترك ضد الارهاب وتطوير العلاقات بين البلدين ، والدعوة للعمل على تخفيف التوتر وإبعاد شبح الحرب عن المنطقة والعالم ".

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