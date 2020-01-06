عبدالمهدي والبارزاني يبحثان استمرار العمل الوطني المشترك بما يحفظ أمن العراق ومصالحه

2020/01/06 | 22:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، والرئيس مسعود البارزاني، اليوم الاثنين، استمرار العمل الوطني المشترك بما يحفظ أمن العراق ومصالحه وسيادته الوطية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس مسعود البارزاني ، جرى خلاله التداول في تطورات الأحداث وطبيعة الاتصالات الجارية حولها والموقف العراقي منها واستمرار العمل الوطني المشترك والتعاون الوثيق بما يحفظ أمن العراق ومصالحه وسيادته الوطنية".





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