2020/01/06 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شركة "شيفرون" الأميركية للنفط تجلي موظفيها من شمال العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شركة "شيفرون" الأميركية للنفط تجلي موظفيها من شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).