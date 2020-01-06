الشرق الأوسط: حرب أمريكية إيرانية على الأراضي العراقية؟

2020/01/06 | 22:49 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول هذه الحلقة من النقاش التصعيد اللفظي بين واشنطن من جهة وطهران وحلفائها من جهة أخرى منذ اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.



بدأت عملية استعراض القوة من خلال مشاهد الحشود الغفيرة في مراسم التشييع في العراق وفي إيران.



أما ترامب فازداد غضبا بعد أن قرر البرلمان العراقي طرد كل القوات الأجنبية وإلغاء الاتفاقية الأمنية، فهدد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على العراق ولوح أيضا بضرب أهداف في إيران.



كيف ستترجم كل هذه التهديدات؟ ومن يدفع ثمن كل هذه المزايدات؟ النقاش مع: الصحافي عامر إبراهيم والكاتب الصحافي جواد بشارة ومن واشنطن الكاتب السياسي بشار جرار.

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