الامارات تغير نظام التأشيرات السياحية

2020/01/06 | 22:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تغيير نظام التأشيرات السياحية في دولة الإمارات، لتكون مدتها 5 أعوام لجميع الجنسيات.وأعلن محمد بن راشد، قراره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في تغريدة، قائلًا «نستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنويا، وهدفنا ترسيخ […]

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