نعوم تشومسكي - عواقب الحرب بين إيران وأمريكا لا يمكن التنبؤ بها وقد تؤدي إلى محو السعودية

2020/01/06 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نعوم_تشومسكي حاوره: سعيد السالميقال المفكر والفيلسوف الأمريكي، نعوم تشومسكي، إن عواقب الحرب بين أمريكا وإيران لا يمكن التنبؤ بها، ولكنها قد تكون مدمرة.وحذر تشومسكي، في أول حوار مطول، يخص به صحفي مغربي هو سعيد السالمي، من أن إيران تتوفر على القدرات الصاروخية كافية لشن غارات على الشمال الشرقي السعودي، ما سيؤدي إلى محو العربية السعودية.وأوضح تشومسكي أن الولايات المتحدة الامريكية قد ترد بهجمات مدمر......

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