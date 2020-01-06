حسن عجمي - الثورة الحقيقية هي الثورة العلمية

2020/01/06 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_عجمي الثورة العلمية أساس التحوّل من الديكتاتورية إلى الديمقراطية لأنَّ العِلم يخلو من اليقينيات بينما الديكتاتورية قائمة على اليقينيات المُقدَّسة التي لا تقبل الشك والمراجعة.هكذا الثورة الحقيقية كامنة في الثورة العلمية.من هنا الثورة العلمية هي السبيل الوحيد الذي يكفل نجاح ثوراتنا.يرينا تاريخ العلوم أنَّ النظريات العلمية تُستبدَل بشكلٍ دائم بنظريات علمية أخرى كاستبدال نظرية النسبية لأينشتاين ب......

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