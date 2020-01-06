صادق إطيمش - لا شأن للعراق بصراع اعداءه

2020/01/06 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صادق_إطيمش لقد عمَّت الساحة العراقية منذ تنفيذ الغارة الأمريكية التي ادت الى قتل بعض شخصيات حكومات الإسلام السياسي في العراق وايران ، موجة من النقاشات حول القتلى ومكانتهم ودورهم في بلدانهم ، وكيف يمكن التعامل مع هذ الحدث عراقياً والذي جعل العراق ساحة لصراع ثيران المصالح الضيقة التي ينأى عنها شعبنا العراقي وكل قواه التحررية الثورية التي تخوض صراعها مع هذه القوى القمعية المتسلطة على رقاب العراقيين منذ سقوط دكت......

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