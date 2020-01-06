2020/01/06 | 23:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيفرون تجلي موظفيها الأجانب من شمال العراق وسط تصاعد التوتر

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