“شيفرون” تجلي موظفيها الأجانب من شمال العراق وسط تصاعد التوتر

2020/01/06 | 23:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق / متابعة قالت متحدثة باسم شركة “شيفرون” إن الشركة قررت إجلاء موظفيها الأجانب من شمال العراق وسط تصاعد التوتر.وحسب “رويترز” ذكرت المتحدثة اليوم الاثنين أن شيفرون كورب أجلت موظفيها الأجانب من شمال العراق كإجراء احترازي، لتنضم بذلك إلى غيرها من الشركات النفطية الكبرى التي سحبت موظفيها في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم […]

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