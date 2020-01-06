بومبيو يشكر تعاون بارزاني في إغتيال سليماني

2020/01/06 | 23:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجية الاميركي “مايك بومبيو”، الاثنين، 6 كانون الثاني 2020، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، مساء الجمعة شاكراً اياه على التعاون الوثيق […]

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