برهم صالح يؤكد لبلاسخارت ضرورة منع تحول العراق إلى ساحة لتصفية الصراعات

2020/01/06 | 23:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، على منع تحول العراق إلى ساحة لتصفية الصراعات.

وبحث برهم صالح مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، التأكيد على دعم استقرار العراق وحماية سيادته، ومساندته في مواجهة التحديات والظروف التي تواجهه حالياً، ومنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات، كأولوية وطنية وضرورة إقليمية ودولية، والتأكيد أيضاً على أهمية تدارك الأزمات الراهنة، وذلك من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، وتبني إصلاحها كاستحقاق شعبي ووطني، كما تمت الإشارة إلى أهمية ضبط النفس والتعامل بحكمة مع الأحداث الحالية.

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