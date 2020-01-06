مجلس النواب يتخذ قرارا يلزم الحكومة بانهاء تواجد القوات الأجنبية ومنها التحالف الدولي في البلاد

2020/01/06 | 23:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير الأميركي يرفض الحضور إلى الخارجية بعد استدعائها له ..بغداد – وعد الشمري: كشف نواب، أمس الاثنين، عن امتناع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر عن الحضور إلى وزارة الخارجية لتسليمه مذكرة الاحتجاج حول التطورات الأمنية الأخيرة، مشددين على استمرار جهود إلغاء اتفاقية إطار التعاون الاستراتيجي والصداقة بين البلدين، مشيرين إلى أهمية أن تتخذ ...

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