تأجج التوترات في الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط بنسبة 2 %

2020/01/06 | 23:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 70.74 دولار لبرميل خام برنت بغداد ـ الصباح الجديد: ارتفعت أسعار النفط امس الاثنين 2% مواصلة مكاسبها ودافعة خام برنت فوق 70 دولارا للبرميل، مع تأجج التوترات في الشرق الأوسط بفعل التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران والعراق عقب اغتيال قائد عسكري إيراني كبير.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 70.74 دولار للبرميل وسجلت 70.25 ...

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