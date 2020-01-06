جيش البلاد بات اقوى مما سبق ودعوات الى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العليا

2020/01/06 | 23:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح وعبد المهدي والشمري يهنئون البلاد في ذكرى تأسيسه ال99: بغداد ـ الصباح الجديد: هنأ رئيس الجمهورية، برهم صالح امس الاثنين، الجيش العراقي بمناسبة الذكرى الـ99 على تأسيسه، مؤكدا ان الظروف العصيبة تدعونا لتوحيد الصفوف.وفيما اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس ايضا ان الجيش بات اقوى مما سبق ، ويمتلك الخبرة الكافية لمحاربة ...

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