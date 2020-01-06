مغادرة في الظلام.. التحالف الدولي يرد على قرار البرلمان وطائراته تكثّف تحليقها على المنطقة الخضراء.. (وثيقة)

2020/01/06 | 23:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت القوات الامريكية، التي تقود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الاثنين، بالموافقة على قرار البرلمان العراقي بخروج القوات الاجنبية من العراق .وبحسب وثيقة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية ، نقلا عن العميد ويليام سيلي الثالث، عميد قوات مشاة البحرية الامريكية (المارينز)، العميد الامر، قوات مهام العراق، انه “احتراما لسيادة جمهورية العراق وحسب ماطلب من قبل […]

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