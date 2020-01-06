محور اهتمام عالمي.. مقالات وكتابات و أفلام وثائقية حول الشهيد سليماني

2020/01/06 | 23:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد الشهيد سليماني لم يعرف الجلوس خلف طاولة مكتب فدأب على العمل العسكري الميداني متنقلاً من جبهة إلى أخرى طوال اربعين عاماً من حياته..مسجلا الانت...

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