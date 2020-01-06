2020/01/06 | 23:11 - المصدر: الغد برس

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نتنياهو: مقتل سليماني حدث أمريكي لم تشارك إسرائيل فيه ويجب عدم ال

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نتنياهو: مقتل سليماني حدث أمريكي لم تشارك إسرائيل فيه ويجب عدم الانجرار إليه

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