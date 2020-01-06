بالوثيقة : الجيش الأمريكي يخبر العراق أنه يستعد لـ

2020/01/06 | 23:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد ابلغ الجيش الاميركي قيادة العمليات المشتركة البدء في الانسحاب من العراق .وقال العميد ويليام سيلي الثالث آمر قوات المهام في العراق ان القرار ياتي احتراما لسيادة البلاد.وكثفت الطائرات المروحية الامريكية طلعاتها الجوية، مساء اليوم الاثنين، في سماء بغداد وتحديداً من وإلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة.وذكر مراسل "كلكامش برس" أن الطائرات المروحية الامريكية حلقت بشكل مكثف في سماء بغداد الليلة، من وإلى المنطقة الخضراء، بأسراب لا يفصل بين بعضها البعض سوى دقائق معدودات.وأشار إلى أن ذلك ياتي تمهيدا للانسحاب المقرر .

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