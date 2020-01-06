البدء بنقل المئات من جنود المارينز الى الشرق الاوسط ..بالفيديو

2020/01/06 | 23:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة واكبت صحيفة ذا سن البريطانية عملية نقل المئات من جنود المارينز الى الشرق الاوسط .

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