عبد المدي يبحث مع البارزاني التعاون الوثيق بما يحفظ أمن العراق ومصالحه وسيادته الوطنية

2020/01/06 | 23:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اتصالا هاتفيا بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.

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