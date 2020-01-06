الدفاع : القوات المسلحة قادرة على حماية الأرض

2020/01/06 | 23:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع قدرة القوات المشتركة على حماية الأرض ومقارعة عصابات داعش الإرهابية

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