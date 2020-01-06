حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان.

2020/01/06 | 23:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الجيش الإلكتروني للسفارة الامريكية حرب نفسية واسعة دفاعا عن التواجد العسكري الامريكي في العراق ولتحريض العراقيين بإشاعات كاذبة ومنشورات زائفة على قرار البرلمان بطرد الامريكان..واتخذت الحرب أشكالا مختلفة، […]

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