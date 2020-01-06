صالح: العراق يحرص على السلام الإقليمي والدولي

2020/01/06 | 23:36 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

جددَ رئيسُ الجمهورية برهم صالح، التأكيد لعدد من زعماء العالم، أن العراق يسعى الى ان يكون عامل استقرار ولقاء للمصالح بين شعوب المنطقة المتآخية، وليس ساحة للصراعات والتجاذبات، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية من أجل احلال الحوار بديلاً عن الصراعات في المنطقة، في حين أعرب، لنظيره الإيراني، حسن روحاني، عن تعازيه الحارة باستشهاد الحاج قاسم سليماني ورفاقه.

وأفادت بيانات رئاسية، تلقتها "الصباح"، بأن صالح "اجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني، وأعرب عن تعازيه الحارة باستشهاد الحاج قاسم سليماني و رفاقه، مستذكراً و مقدرًا عالياً الدور المشهود للشهيد في دعم العراق في مرحلة الجهاد ضد عصابات داعش الإرهابية والانتصار عليها".

وأضاف البيان أنه "تم استعراض العلاقات الثنائية وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الجارين وشعوب المنطقة، والتأكيد على الروابط التأريخية بين البلدين ومصالحهما المستدامة".

ونقل البيان عن صالح تأكيده، "ضرورة ضبط النفس والحكمة في هذه المرحلة الدقيقة لتدارك الأزمات الحالية، وحماية أمن المنطقة واستقرارها وسيادة دولها وابعاد شبح الحروب والعنف".

من جانبه، شكر روحاني بحسب البيان "رئيس الجمهورية على تعازيه"، مؤكداً "حرص إيران على إدامة أواصر العلاقات الثنائية مع العراق وتعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح الشعبين الجارين، وبما يعزز السلم والأمن في المنطقة والعالم".

كما تلقى السيد رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً، "من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية"، مبيناً أنه "تم، خلال الاتصال، التباحث في المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

وأكد الملك سلمان "دعم بلاده لاستقرار العراق وسلامة ترابه الوطني"، مشيراً إلى "الأواصر الوطيدة مما يؤكد حرص المملكة على أمن العراق والمنطقة، وعلى ضرورة النأي بالعراق عن التنازعات الإقليمية والدولية وألا يكون ساحةً لتصفية الصراعات".



مشدداً على "أهمية ضبط النفس والتهدئة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق وعموم المنطقة، واتخاذ جميع الإجراءات لنزع فتيل الأزمة وخفض توترها".

من جانبه، شكر صالح "جلالة الملك لحرصه وحرص المملكة على العراق"، مؤكداً "ضرورة إكمال النصر ضد الإرهاب والتطرف، ودعم السيادة من خلال إبعاد الأراضي العراقية عن التجاذبات الإقليمية وسياسة المحاور، من أجل تحقيق الأمن الداخلي الذي ينعكس على أمن المنطقة ككل".

كما تم، أثناء الاتصال، "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين".

وفي السياق، تلقى رئيس الجمهورية "اتصالاً هاتفياً من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين، وتم خلال المكالمة الهاتفية، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات السياسية والأمنية في المنطقة".وشدد الملك الأردني بحسب البيان، على "ضرورة تخفيف التوتر في العراق والمنطقة، وتدارك الأزمة الحالية، وضبط النفس من جميع الأطراف"، مجدداً "دعم المملكة لأمن وسيادة واستقرار العراق".

من جانبه، لفت صالح إلى "ضرورة تطوير العلاقات على مختلف الصعد"، مؤكداً أن "العراق يسعى الى ان يكون عامل استقرار ولقاء للمصالح بين شعوب المنطقة المتآخية، وليس ساحة للصراعات والتجاذبات".

في غضون ذلك، أجرى رئيس الجمهورية "اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتم، خلال المكالمة الهاتفية، التشاور في مستجدات الوضع في العراق والمنطقة".

وأكد صالح "ضرورة ضبط النفس وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية من أجل احلال الحوار بديلاً عن الصراعات في المنطقة"، مشدداً على أن "العراق لن يكون ساحة صراع أو تناحر، بل منطلق للسلام والحوار البنّاء بين دول المنطقة خدمة لتطلعات شعوبها".

من جهته أكد أمير دولة قطر "أهمية ضبط النفس والتهدئة في هذه المرحلة لتفادي الأزمات وتجنيب العراق والمنطقة مزيداً من التوتر والتصعيد".

على صعيد ذي صلة، تلقى رئيس الجمهورية صالح اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وجرى، خلال المكالمة الهاتفية، بحث التطورات في منطقة الشرق الاوسط والموقف الدولي منها".

وشدد رئيس الوزراء الإيطالي على "حرص بلاده على استقرار العراق وسيادته وأهمية الدعم الدولي له"، مؤكداً "ضرورة ضبط النفس ومنع التوتر في المنطقة".

من جانبه، أشار رئيس الجمهورية الى "احترام العراق لتعهداته الدولية، وتقديره لموقف المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب"، مؤكداً أن "العصابات الإرهابية مازالت تمثل خطراً على العراق والمنطقة والعالم".

وأضاف أنه "يجب مواصلة الجهود الدولية على جميع الصعد لتجفيف منابع الإرهاب"، مشيراً الى أن "التوترات السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة لا تخدم تلك الجهود"، كما جدد التأكيد على "حرص العراق على أن يكون ساحة ومرتكزاً للسلام والتوافق الإقليمي والدولي لا ساحة للصراعات".

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