الحلبوسي وبلاسخارت يبحثان التطورات السياسية

2020/01/06 | 23:36 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

بحثَ رئيسُ مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس الاثنين، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت التطورات السياسية وملف تشكيل الحكومة، فشي حين ناقش مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ملف تشكيل كابينة حكومية متوافقة مع تطلعات أبناء الشعب.

وذكر بيانان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تلقتهما "الصباح"، ان "رئيس مجلس النواب استقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة وبحث الجانبان التطورات السياسية في البلاد، والأوضاع في المنطقة".

واضاف البيان ان "الجانبين بحثا ايضا ملف تشكيل الحكومة، والتأكيد على ضرورة اختيار كابينة حكومية تلبي متطلبات الشعب العراقي".

وخلال لقائه رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، بحث الحلبوسي "تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد والمنطقة، وملف تشكيل كابينة حكومية بما يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي، والتأكيد على أهمية دور مجلس النواب بإجراء إصلاحات واسعة وسن التشريعات اللازمة".

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