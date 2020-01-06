2020/01/06 | 23:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

القاهرة / إسراء خليفة

شكرَ رئيسُ مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الاثنين، جميع المعزين الذين حضروا مجلس العزاء الذي اقامه على روح الشهيد ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، في حين وجّه وزير الخارجية محمد علي الحكيم، البعثات الدبلوماسية بفتح سجلات التعازي على شهداء ضحايا الغارات الأميركية.

يأتي ذلك في وقت عد فيه المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، دور قائد فيلق القدس قاسم سليماني خلال مشاركته في الحرب على "داعش" منقطع النظير، مؤكداً أنه لا يمكن نسيانه.

من جهته قال عبد المهدي، في بيان تلقته "الصباح": "نقيم هذا العزاء على الأرواح الطاهرة لأخينا وأحد القادة الأبطال ابو مهدي المهندس والشهداء معه ونسأل الله ان يسكنهم فسيح جنانه ويحفظ بلدنا وشعبنا".

وأضاف البيان أن "مجلس العزاء حضره عدد كبير من المسؤولين في القضاء ومجلس النواب والعلماء الأفاضل والسياسيين والوزراء والقادة العسكريين، ورؤساء واعضاء عدد من البعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق".

بدوره، ذكر مكتب وزير الخارجية محمد علي الحكيم، ان "الوزير وجّه جميع البعثات الدبلوماسية، والقنصلية بفتح سجلات التعازي على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء الغارات الأميركية الأخيرة على العراق".

وفي السياق، قال مصدر في السفارة العراقية بالقاهرة، لـ"الصباح": ان "السفارة ستفتح سجل التعازي بناء على توجيهات وزير الخارجية محمد الحكيم"، مبيناً أنها "ستقوم باستقبال المعزين بدءاً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء".

في غضون ذلك، قال المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، في رسالة تعزية التي بعث بها إلى المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي بوفاة الجنرال قاسم سليماني: إن "نبأ استشهاد الحاج قاسم سليماني آلمنا كثيراً، مؤكداً أن "دوره لا يمكن نسيانه ونسيان ما تحمله من جهود في هذا السياق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تشكر المعزين باستشهاد {المهندس}) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تشكر المعزين باستشهاد {المهندس}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).