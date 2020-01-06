شاب يضع مكتبته الخاصة تحت تصرف متظاهري الديوانية | تقرير

2020/01/06 | 23:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لدى الشباب، والشاب أحمد، أثار انتباهنا، فهو يأتي يوميا متحملا عناء حمل الكتب الكثيرة، ليرصصها أرضا أمام القراء من المعتصمين خدمة لهم في سبيل الله.تقرير: محمد حسن

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