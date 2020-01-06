بالوثيقة .. القوات الاميركية تستجيب لطلب العراق بالانسحاب من البلاد

2020/01/06 | 23:42 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- استجابت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الاثنين، على طلب البرلمان العراقي المتضمن رحيل القوات الاجنبية من العراق، كاشفة عن اجراءاتها التمهيدية لاعادة التمركز.وذكر العميد في قوات مشاة البحرية الامريكية (المارينز)، ويليام سيلي، في خطاب وجهه الى نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير يارالله، إنه “احتراما لسيادة العراق، وحسب ...

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