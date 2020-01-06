2020/01/06 | 23:42 - المصدر: الغد برس

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رويترز عن متحدث باسم البنتاغون: لا يمكن على الفور تأكيد صحة رسالة

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رويترز عن متحدث باسم البنتاغون: لا يمكن على الفور تأكيد صحة رسالة تفيد باعتزام التحالف الانسحاب من العراق

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