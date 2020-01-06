رئيس القيادة الأمريكية في أفريقيا يرد على خبر مقتله !!

2020/01/06 | 23:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نشر الحساب الرسمي للقيادة القوات العسكرية الأمريكية في أفريقيا على تويتر، بيانا يكشف حقيقة نبأ مقتل الجنرال ستيفن تاونسند رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا.البيان كان على لسان تاونسند نفسه وقال فيه إن التقارير التي انتشرت عن نبأ وفاته لا أساس لها من الصحة.ووصف تلك الأنباء بأنها مثال جديد على الأكاذيب والبروباغندا والأخبار […]

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