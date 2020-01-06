تهديدات إيران تتجه نحو استهداف ترامب وممتلكاته

2020/01/06 | 23:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في تلميح يهدد بحرب لا هوادة فيها، حذر حسام الدين أشينا مستشار الرئيس الإيراني من أن إيران قد تقصف أو تهاجم ممتلكات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل الولايات المتحدة، وذلك على خلفية عملية اغتيال قاسم سليماني قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.ونشر أشينا رابط على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من مجلة فوربس […]

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