فرنسا تحذر من نشوب حرب في الشرق الأوسط

2020/01/06 | 23:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من تحول التصعيد بين واشنطن وطهران في الشرق الأوسط، داعيا البلدين إلى الحوار والعمل على خفض التصعيد.

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