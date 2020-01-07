إجراءات قانونية وخطوات دبلوماسية عراقية تجاه واشنطن

2020/01/07 | 00:08 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب وعمر عبد اللطيف

بدأت الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية والخطوات الدبلوماسية ضد الإدارة الأميركية على خلفية الضربات الجوّية في القائم ومطار بغداد، وبينما أبدت دول كبرى في المجتمع الدولي رفضها لتهديدات الرئيس الأميركي للعراق بشأن إيقاع عقوبات اقتصادية، كشفت مصادر برلمانية لـ"الصباح" عن أن البرلمان يعتزم إلغاء اتفاقية الإطار الستراتيجي مع الولايات المتحدة.

وأفاد بيان لوزارة الخارجيّة تلقته "الصباح"، بأنها استدعت سفير الولايات المتحدة الأميركيّة لدى بغداد ماثيو تولر، على خلفيّة الضربات الجوّية التي تعرَّضت لها القطعات العراقيّة في القائم، وما أسفر عنها من سُقُوط ضحايا بين شهيد وجريح، وكذلك الضربة الجوّية التي استهدفت قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى مع مرافقيهم في الاراضي العراقية، وعدت هذه العمليّات العسكرية غير المشروعة التي نفذتها الولايات المتحدة اعتداءً وعملاً مُداناً يتسبّب في تصعيد التوتر بالمنطقة.

كما التقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم السفير الفرنسيّ برونو أوبير، والسفير البريطاني ستيفن هيكي، والسفير الألمانيّ أوله دييل، لبحث التطوُّرات الأمنيّة الأخيرة في العراق، وأكد وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني جبران باسيل، أن "العراق سيتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية أرضه ومواطنيه من مثل هذه الانتهاكات والخروقات".

إلى ذلك، قالت الخارجية الصينية، في بيان لها: إن "بلادها تعارض الاستخدام الجائر لتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق"، مبينة أن "ضمان السلام والاستقرار في منطقة الخليج أمر حيوي للغاية للعالم كله"، وكان ترامب، قد هدد بفرض عقوبات على العراق بعدما طالب مجلس النواب القوات الأميركية بمغادرة البلاد.



في السياق نفسه، دعا كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان مشترك إلى عدم تعريض عملية مكافحة عصابات "داعش" الارهابية للخطر، وقال القادة الثلاثة: "يعد الحفاظ على التحالف (ضد داعش) ذا أهمية حاسمة، وندعو السلطات العراقية إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم للتحالف".

من جانب آخر، قالت عضو مجلس النواب انتصار الموسوي لـ "الصباح": إن "هناك اتفاقاً بين أعضاء البرلمان على إلغاء جميع البنود المتفق عليها بين الحكومة العراقية ونظيرتها الأميركية ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي والتي تتضمن الانسحاب الكامل لجميع القوات الموجودة على الأراضي العراقية".

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