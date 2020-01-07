الرئاسات الثلاث تدعو لتطوير المنظومة العسكرية

2020/01/07 | 00:08 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

هنأت الرئاسات الثلاث والشخصيات السياسية، الجيش العراقي بذكرى تأسيسه الـ(99)، مشددة على ضرورة توحيد الصفوف للحفاظ على امن وسيادة العراق. وذكر صالح، في بيان رئاسي، تلقته "الصباح"، "تمر علينا اليوم الذكرى الـ ( 99 ) لتأسيس الجيش العراقي الباسل، ليستذكر العراقيون بفخر واعتزاز الكثير من المآثر البطولية التي خاضها الجيش ورجاله المخلصون من الحشد والبيشمركة وأبناء العشائر من أجل دحر الإرهاب والانتصار عليه".



واضاف، ان "المرحلة المقبلة تتطلب التآزر والعمل المشترك بين جميع العراقيين".



وفي الاطار نفسه، اكد رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، ان الحكومة اصدرت القرارات والاوامر بحصر السلاح بيد الدولة. وقال عبد المهدي، في بيان لمكتبه، تلقته "الصباح": "تحل ذكرى تأسيس الجيش العراقي هذا العام وبلدنا العزيز يعيش ظروفا حساسة ويواجه تحديات جسيمة تمس حاضره وتهدد مستقبله"، مشيراً الى ان "هذه الظروف الصعبة تستدعي وحدة الصف والموقف وتغليب المصالح العليا للبلاد".

وفي تلك الاثناء، هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي الـ99، مبيناً اننا عبرنا جميعا ‏بفضل الأبطال، الأزمات والصعوبات.



وقال الحلبوسي، في بيان تلقته "الصباح": "تمر علينا اليوم الذكرى التاسعة والتسعون لتأسيس جيشنا البطل، الذي أبدى ملاحم بطولية خالدة، ‏قدم فيها تضحيات كبيرة، ‏وحقق فيها انتصارات ستبقى خالدة في ذاكرة الزمن".

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