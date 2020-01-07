البنك المركزي يطمئن المواطنين بشأن احتياطي الدولار

2020/01/07 | 00:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

طمأن البنك المركزي العراقي، الشعب العراقي بشأن احتياطات العراق من الدولار، مؤكداً استمراره بضخ الدولار الى السوق، بينما حذر من الشائعات التي تتحدث عن وجود مشكلات تعرقل انسيابية الدولار.

وقال مدير عام العمليات المالية والادارة في البنك المركزي محمود داغر: إن "احتياطات العراق وأرصدته الخارجية ملزمة في جهاز الحفظ لهذه الودائع أو السندات أو المبالغ النقدية أو الذهب بالإيفاء بها عند الطلب".

وأشار الى أن "انسيابية الاموال لتغطية الاستيرادات والاحتياجات من الدولار مطمئنة ولا يوجد مبرر حقيقي للتخوف بالنسبة للمتغيرات الاقتصادية"، وأضاف أن "احتياطات العراق موجودة في كل دول العالم وليس بالاحتياطي الفيدرالي فقط"، مبيناً أن "البنوك المركزية لا تتعامل على ردود الفعل من المناكفات أو التجاذبات".

ولفت داغر، الى أن "البنك المركزي مستمر بضخ الدولار الى السوق حسب الطلب ولا توجد أي مشكلة تعرقل انسيابية الدولار الى الأسواق".



وفي السياق نفسه، قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب المستقل عباس العطافي في تصريح صحفي: إن "العراق لديه القدرة على إدارة الملف النفطي إضافة الى الطاقة، حيث كان يمتلك الكثير من الشركات التي تعمل لديه لإدارة هذه المجالات، بعيداً عن أميركا".

وأضاف، ان "العراق ليس بحاجة أميركا في ما يتعلق بالنفط أو الطاقة، اذ انه اليوم بحاجة الى الحفاظ على سيادته من التدخلات الأميركية وخرقها للسيادة العراقية والأعراف الدولية".

وأكد العطافي، "عدم وجود أي مخاوف اقتصادية على العراق بمقاطعته وإخراج القوات الأميركية من أراضيه، إضافة الى عدم وجود أي مخاوف مالية خاصة ان العراق قادر على إدارة المرحلة بنفسه".

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