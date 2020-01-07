وزير الدفاع الامريكي: لا نخطط للإنسحاب من العراق


وزير الدفاع الامريكي: لا نخطط للإنسحاب من العراق
2020/01/07 | 00:13 - المصدر: الفرات نيوز
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