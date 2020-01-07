2020/01/07 | 00:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرات هليكوبتر تحلق منخفضة فوق بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/07 | 00:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات هليكوبتر تحلق منخفضة فوق بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات هليكوبتر تحلق منخفضة فوق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).