البنتاغون والعمليات المشتركة تشككان برسالة العزم على الانسحاب من العراق

2020/01/07 | 00:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية {البنتاغون} انه "لا يمكن على الفور تأكيد صحة رسالة تفيد بعزم القوات الأمريكية الانسحاب من العراق".

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