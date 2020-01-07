عبد المهدي يبين لنظيره الهولندي قرار مجلس النواب بإنسحاب القوات الأجنبية واسبابه وأهمية تنفيذه

2020/01/07 | 00:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تلقى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ، مساء اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

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