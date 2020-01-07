2020/01/07 | 00:16 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع الأميركي: لا يوجد أي خطط عن الانسحاب من العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/07 | 00:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الأميركي: لا يوجد أي خطط عن الانسحاب من العراق) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الأميركي: لا يوجد أي خطط عن الانسحاب من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).